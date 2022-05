CDU und Grüne in NRW beraten über Koalitionsverhandlungen

DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Die Führung der nordrhein-westfälischen CDU ist am Sonntag in Düsseldorf zusammengekommen, um über Koalitionsverhandlungen mit den Grünen abzustimmen. Entscheidungsgrundlage ist ein zwölfseitiges Sondierungspapier, in dem die beiden Parteien gemeinsame Ziele zusammengefasst haben.

Bei einem bereits zwei Stunden vor der CDU begonnenen kleinen Parteitag der NRW-Grünen warb deren Landesvorsitzende Mona Neubaur dafür, in Bündnisgespräche einzutreten. "Was jetzt als Chance vor uns liegt, ist, dass wir uns mit einer CDU über einer Brücke die Hand reichen und lagerübergreifende Lösungen finden", sagte sie vor rund 100 Delegierten in Essen.