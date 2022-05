Bobic bestätigt Transfer von Torwart Lotka zu Borussia Dortmund

BERLIN (dpa-AFX) - Geschäftsführer Fredi Bobic hat den Transfer von Torwart Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund bestätigt. Der 21 Jahre alte Schlussmann hatte im März beim Vizemeister unterschrieben und soll dort in der kommenden Saison im Reserveteam in der 3. Liga spielen. Erst nach der Unterschrift in Dortmund hatte Lotka bei den Berlinern den überraschenden Karrieresprung von der Nummer fünf zum Stammtorwart im Abstiegskampf geschafft.

"Er war nicht mehr zu halten und wollte das auch so", sagte Bobic am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Berliner Fußball-Bundesligisten. Die Hertha hatte zunächst noch auf einen Verbleib Lotkas gehofft.

Ob die Hertha noch einen Sportdirektor nach dem Abschied von Arne Friedrich engagieren wird, verriet Bobic nach der konkreten Frage eines Mitglieds nicht. Er plane nicht, alle Arbeit alleine zu machen, aber konkrete Pläne für die Personalie gäbe es derzeit nicht, betonte Bobic./aer/DP/he