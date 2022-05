Berlin lehnt Investitionsgarantien wegen Menschenrechten in China ab

MÜNCHEN - Der Industriekonzern Siemens hat einen weiteren Milliardenauftrag aus Ägypten unter anderem für ICE-Züge erhalten. Zusammen mit zwei Partnern habe man einen Vertrag über den Bau des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitssystems der Welt unterzeichnet, teilte das Münchner Unternehmen am Samstagabend mit. Demnach entfällt allein auf Siemens ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro. Darin sind auch 2,7 Milliarden Euro für die erste Strecke enthalten, die bereits im vergangenen Jahr vereinbart wurde.

BERLIN - Die Bundesregierung hat erstmals wegen der Menschenrechtslage in der chinesischen Provinz Xinjiang Investitionsgarantien für ein Unternehmen abgelehnt. Betroffen seien insgesamt vier Anträge auf Verlängerung von Garantien, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitagabend mitteilte. Ein Firmenname wurde nicht genannt. Dem "Spiegel" zufolge dürfte es sich um Volkswagen handeln.

Landesverkehrsminister Hermann kritisiert Mercedes für Luxusstrategie

HEILBRONN - Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann hat Mercedes-Benz für die Absicht kritisiert, vor allem mit teuren Luxusautos wachsen zu wollen. "Ich halte diese Strategie für einen Fehler, das wird auch zu Akzeptanzproblemen führen, wenn man nur noch für Reiche und Superreiche Autos baut", sagte der Grünen-Politiker der "Heilbronner Stimme" und dem "Südkurier" (Samstag). Vorstandschef Ola Källenius hatte die Neuausrichtung jüngst verkündet und sie damit begründet, dass Mercedes ein Luxusunternehmen sei und so Jobs gesichert würden.

Easyjet streicht in den kommenden zehn Tagen mehr als 200 Flüge

LONDON - Der britische Billigflieger Easyjet hat für die kommenden knapp zwei Wochen mehr als 200 Flüge gestrichen. Dies sei notwendig, um einen verlässlichen Service aufrechterhalten zu können, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Pro Tag sollen bis zum 6. Juni etwa 24 Flüge vom Londoner Flughafen Gatwick betroffen sein. Neben den anstehenden Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. stehen in England auch Schulferien an.

Bobic bestätigt Transfer von Torwart Lotka zu Borussia Dortmund

BERLIN - Geschäftsführer Fredi Bobic hat den Transfer von Torwart Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund bestätigt. Der 21 Jahre alte Schlussmann hatte im März beim Vizemeister unterschrieben und soll dort in der kommenden Saison im Reserveteam in der 3. Liga spielen. Erst nach der Unterschrift in Dortmund hatte Lotka bei den Berlinern den überraschenden Karrieresprung von der Nummer fünf zum Stammtorwart im Abstiegskampf geschafft.