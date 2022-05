BERLIN (dpa-AFX) - Die Umsätze in der Kosmetikbranche in Deutschland ziehen nach deutlichen Einbrüchen während der Corona-Pandemie wieder an. "Im ersten Quartal liegen wir im Vergleich zum Vorjahr bei plus 36 Prozent", sagte der Geschäftsführer des Branchenverbands VKE, Martin Ruppmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Gegenüber 2019 ist das allerdings immer noch ein Minus von 10 Prozent." Vor allem bei Make-up und Parfüm gebe es ein deutliches Plus.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer