Osisko Development meldet Notierung an NYSE und Erfüllung der Bedingung zur Treuhandkontofreigabe hinsichtlich der Finanzierung durch Zeichnungsscheine in Höhe von 119,4 Millionen USD

Montréal, 27. Mai 2022 - Osisko Development Corp. („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... ) (ODV: TSX-V & NYSE) freut sich, bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) an der New York Stock Exchange („NYSE“) unter dem Symbol „ODV“ gehandelt werden.

Infolgedessen hat das Unternehmen die Bedingung für die Freigabe des Treuhandkontos in Bezug auf die 34.093.768 Zeichnungsscheine des Unternehmens (die „Zeichnungsscheine“) für einen Bruttoerlös (einschließlich Zinsertrag) von 119,4 Millionen USD (die „Treuhandgelder“) erfüllt, die im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) ausgegeben wurden.

Die Treuhandgelder wurden an das Unternehmen freigegeben, und jeder Zeichnungsschein wurde automatisch umgewandelt in (i) ein Drittel einer Stammaktie[i] und (ii) ein Drittel eines Warrants auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, bis zum 27. Mai 2027 eine Stammaktie zu einem Preis von 18,001 USD zu erwerben.

Nach der Umwandlung der 34.093.768 Zeichnungsscheine (die vor der Aktienkonsolidierung ausgegeben wurden) wurden insgesamt 11.363.933 Stammaktien und 11.363.933 Warrants (die ihre Inhaber zum Kauf von bis zu 11.363.933 Stammaktien berechtigen) ausgegeben.

Ein Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Barzahlung für die Übernahme von Tintic Consolidated Metals LLC verwendet werden, während die restlichen Mittel für die Weiterentwicklung der Mineral-Assets des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen. Alle Wertpapiere im Rahmen des Angebots unterliegen einer Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem Emissionsdatum abläuft.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo und weitere kanadische und mexikanische Liegenschaften weiterzuentwickeln, mit der Zielsetzung, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Das Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia ist das Aushängeschild von Osisko Development. Das beträchtliche Explorationspotenzial in der Tiefe und im Streichen unterscheidet das Goldprojekt Cariboo von anderen Entwicklungs-Assets. Osisko Developments Projektpipeline wird durch seine Beteiligung am Goldprojekt San Antonio in Sonora, Mexiko, ergänzt.