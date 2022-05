Die jüngste Container xChange-Umfrage mit dem Titel „xChange Industry Pulse Survey" ergab, dass der diesjährige Frachtanstieg in der Hochsaison im Sommer schlimmer sein wird als die Störungen in der Hochsaison 2021.

26 % sagten voraus, dass die diesjährige Hochsaison weniger chaotisch sein wird als 2021, während 22 % davon ausgingen, dass das Ausmaß des „Chaos" gleich bleiben wird.

In Bezug auf die Beschaffungsstrategie für Container im Jahr 2022 gaben 56 % der Unternehmen im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie an, dass sie „Netzwerke ausbauen", 38 % gaben an, dass sie „langfristige Verträge" abgeschlossen haben und 25 % gaben an, dass sie eine „Mehrfachausschreibungsstrategie" verfolgen (Abbildung 1).

37,5 % gaben an, dass sie sicherstellen, dass ihre Kunden im Jahr 2022 genügend Vorräte erhalten, indem sie „frühzeitig" liefern. 25 % nutzten „alternative Versandwege" und 18,8 % schlossen langfristige Slot-Vereinbarungen mit Spediteuren ab.

Überraschenderweise gaben 62,5 % an, dass sie sich immer noch auf den Spotmarkt verlassen oder nichts Spezielles tun, um sicherzustellen, dass die Sendungen die Kunden erreichen.

Covid Lockdown in China belasten den Handel stark

58 % der Befragten gaben außerdem an, dass der Lockdown durch Covid in China dazu geführt hat, dass es „schwierig ist, so viele Produkte wie geplant zu produzieren/zu verschicken", was darauf hindeutet, dass sich Ladungsrückstände und eine unbefriedigte Nachfrage aufbauen, da Chinas Null-Covid-Strategie die Exporte nach Europa und in die USA begrenzt.

Amanda Mallia, Head of Sales and Purchasing, Oceanbox Containers Ltd. mit Sitz in Italien, einer der xChange-Kunden und Teilnehmerin an dieser Umfrage, erklärte: „Wir können nur schwer vorhersagen, wohin wir unsere Container schicken sollen und ob wir überhaupt Gewinn machen werden, da die Reedereien höhere Gebühren für SOC-Container verlangen."