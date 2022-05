DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax setzt seine jüngste Erholung zu Wochenbeginn wohl fort. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn am Montag ein halbes Prozent höher auf 14 536 Punkte. Nachdem der Dax in der Vorwoche seinen Abwärtstrend seit Januar überwunden hatte, rückt nun die exponentielle 200-Tage-Linie bei 14 728 Punkten näher. Sie gilt als längerfristiges Trendbarometer. Die Experten der Credit Suisse sehen den Optimismus der Anleger durch jüngste Unternehmensergebnisse und US-Wirtschaftsdaten gestärkt. Sie sprechen von einer "Erleichterungsrally", die vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq zuletzt wieder deutlich von ihrem Tiefststand seit November 2020 aus nach oben trieb.

USA: - KRÄFTIGE ERHOLUNG - Die US-Börsen haben am Freitag ihre jüngste Erholung schwungvoll fortgesetzt. Nach dem Kursrutsch insbesondere von Ende April bis Mitte Mai hätten Schnäppchenjäger erneut zugegriffen und die vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg genutzt, sagten Börsianer. Zudem hatten Anleger im Laufe der Woche das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Zinssitzung als Beleg für eine nur graduelle Straffung der Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation gewertet. Damit schaffte der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 6,24 Prozent den größten prozentualen Wochengewinn seit November 2020. Am Freitag ging der Dow mit einem Anstieg von 1,76 Prozent auf 33 212,96 Punkte in das verlängerte Wochenende. Am Montag bleibt der US-Aktienmarkt wegen des Feiertages "Memorial Day" geschlossen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienbörsen in Asien haben am Montag mit Rückenwind von der Wall Street freundlich tendiert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um 0,6 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Leitindex Hang Seng 2,1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 2,2 Prozent zu.

^

DAX 1,62 14462,19

XDAX 1,49 14471,76

EuroSTOXX 50 1,83 3808,86

Stoxx50 1,29 3674,51



DJIA 1,76 33212,96

S&P 500 2,47 4158,24

NASDAQ 100 3,30 12681,42°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 153,23 -0,16%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 0,2100 1,08

USD/Yen -0,08 127,00

Euro/Yen 0,13 136,64°



ROHÖL:



^

Brent 120,23 0,80 USD WTI 116,15 1,08 USD°

/jha/