Wirtschaft Materialmangel in der Industrie verschärft sich

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich leicht verschärft. 77 Prozent der Firmen klagten im Mai über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen, im April waren es 75 Prozent, so eine Umfrage des Ifo-Instituts.



"Die Lieferketten stehen unter Dauerstress", sagt der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Schließung von Häfen in China hat für viele Unternehmen die Situation weiter verschlechtert." Nahezu alle Schlüsselindustrien seien stark betroffen.