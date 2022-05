Explorationsprogramm von Kiplin Metals bei Cluff Lake in Athabasca in kanadischer Provinz Saskatchewan

29. Mai 2022 - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) („Kiplin“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Untersuchung der induzierten Polarisation (IP) beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cluff Lake im Nordwesten von Saskatchewan in Auftrag gegeben hat. Die Untersuchung soll bis zu 40 Linienkilometer in etwa Ost-West-Richtung umfassen und wird in Daten von früheren Untersuchungen integriert werden. Der Zweck der Untersuchung besteht in der Definierung von Bohrzielen, die anhand von Radongas-Bodenanomalien priorisiert werden, die innerhalb von interpretierten Verwerfungen identifiziert wurden. Das Unternehmen beantragt zurzeit die erforderlichen Genehmigungen und geht davon aus, dass die Bohrungen innerhalb der nächsten 60 Tage beginnen werden.