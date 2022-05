Die Evolution des eSports ist eines der großen Themen unserer digitalen und technologischen Zeit. Der Eindruck, dass der virtuelle Sport erst in den letzten Jahren entstanden ist, der trügt allerdings. Der Grundstein für den Wettkampf bei Videospielen wurde schon in den 50er-Jahren gelegt. Der erste Durchbruch war dann in den 90er-Jahren zu bemerken. Damals förderte die Regierung in Südkorea die Internet-Infrastruktur und den Ausbau der Telekommunikation in dem heute sehr fortschrittlichen Land. Aus Südkorea bahnte sich eSports dann den Weg nach Europa – und ist auch dort längst zu einem großen Business geworden.

Im Jahr 2021 wurden fast alle Preisgeldrekorde gebrochen, die beim eSports je aufgestellt wurden. Das Highlight: Bei einem Turnier des Spiels Dota 2 wurden rund 41 Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Es gibt immer mehr eSports-Profis, die mit dem Zocken ihren Lebensunterhalt bestreiten können und teilweise zu echten Stars werden. Das verhilft der Branche zu Ruhm und macht diese immer interessanter für Unternehmen. Das zeigt sich auch im Marktvolumen im Bereich eSports. Laut Statista betrug der weltweite Umsatz in der eSports-Branche 1,14 Milliarden US-Dollar. Marktforscher gehen davon aus, dass der Umsatz bis zum Jahr 2025 auf 1,87 Milliarden Dollar anwachsen könnte. In Deutschland wird das Potenzial bis 2025 auf einen Umsatz von 163 Millionen Euro geschätzt. Im Jahr 2021 gab es außerdem fast 500 Millionen Zuschauer von eSports weltweit. Das Potenzial ist riesig, da gibt es keinen Zweifel. Daher könnten börsennotierte eSports-Unternehmen auch spannende Anlagemöglichkeiten bieten.

eSports-Aktien, welche die Evolution der Szene widerspiegeln

Fandifi Technologies (ISIN: CA3024371088): Vor kurzem hat das Unternehmen den Namen von Fandom Sports in Fandifi Technology Corp. geändert. Damit unterstreicht der Konzern aus Kanada Erweiterung und Weiterentwicklung der Technologien. Das Herz ist dabei eine Faneinbindungstipp- und NFT-Plattform, welche in der eSports-Szene einzigartig ist. Die Einblendung und Bereitstellung von Tipps für eSports und Sport ist eine Idee, welche gut in die Evolution der Branche passt. Das große Ziel von Fandifi ist es, die internationale Kreativ-Community mit unabhängigen Vorhersage- und Gamification-Typing-Engines zu unterstützen und zu entwickeln. Seit dem Jahr 2021 sind die Aktien des Unternehmens auch an der deutschen Börse erhältlich.