Evolution Energy Minerals treibt sein Chilalo Graphitprojekt in Tansania mit Verve voran. So wurde für die Finanzierung des Minenbaus der Projektberater Auremet engagiert. Daneben sieht das Unternehmen Chancen, die Produktionskosten noch weiter zu senken. Inzwischen beschäftigen sich auch Analysten mit der Aktie der Australier.

Evolution Energy Minerals hat Auramet als Berater für die Finanzierung seiner Graphit-Mine Chilalo in Tansania engagiert. Wie der australische Rohstoff-Developer bekannt gab, einigte man sich nun auf eine Zusammenarbeit. Auramet gilt als erfahrener Berater bei der Beschaffung von Kapital für größere Projekt in Afrika. Das Chilalo-Projekt befindet sich im Südosten Tansanias. Auramet bringt das nötige Know-how mit, um afrika-erfahrene Investoren und Banken für eine Finanzierung zu gewinnen.

Konkrete Details zu einer möglichen Finanzierung hat Evolution Energy Minerals zwar noch nicht preisgegeben, aber das Management um Chairman Trevor Benson strebt eine „optimale Mischung aus Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung“ an.

Allerdings befindet sich Evolution Energy in der Finanzierungsfrage bereits in einer komfortablen Situation. So wurde schon Anfang Mai der Abschluss eines Abnahmevertrags, ein sogenanntes Offtake-Agreement, mit dem chinesischen Verarbeiter Yichang Xincheng Graphite Co geschlossen. Demnach wird der chinesische Partner 30.000 Tonnen pro Jahr an Material für mindestens die ersten drei Jahre des Abbaus abnehmen. Das entspricht etwa der Hälfte der hochgradigen Graphit-Produktion und rund 70 Prozent der prognostizierten Einnahmen über diese drei Jahre. Daneben wird der Projektberater den Abschluss eines verbindlichen Rahmenabkommens mit der tansanischen Regierung zu Fragen des Rechts- und zur Steuersicherheit anstreben. Dies soll voraussichtlich in den kommenden Monaten geschehen.

Für die Aktionäre dürfte noch viel wichtiger sein, dass im September der große Tag der Definitive Feasibility Study (DFS), der finalen Machbarkeitsstudie für Chilalo ansteht. Diese umfangreiche Studie wird genaue Daten zur Produktion, zu de Kosten des Betriebs, zum Minenleben und auch zu den voraussichtlichen Einnahmen liefern. Evolution hatte den September bereits als Zeitraum der Veröffentlichung avisiert. Die bisherige Machbarkeitsstudie sieht eine Produktionsdauer von 18 Jahren vor. Dabei werden nur insgesamt 87 Mio. US-Dollar für den Bau der Mine nötig sein. In den Kosten sind bereits 15 Prozent als Puffer berücksichtigt worden. Damit kommt die Chilalo-Mine auf eine Payback-Zeit von 3,4 Jahren nach Steuern. Das Management rechnet mit einem durchschnittlichen EBITDA pro Jahr von 73 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: Der aktuelle Börsenwert des Unternehmens kommt an der Heimatbörse in Australien auf rund 75 Mio. AUD, was umgerechnet etwas mehr als 50 Mio. US-Dollar entspricht.