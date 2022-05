Ein entscheidender Faktor dafür ist, dass sich die operativen Kosten mit dem Börsengang der früheren US-Tochter Biofrontera Inc. im Herbst um die Hälfte verringert haben. Die liquiden Reserven betrugen 4,9 Millionen Euro zum Monatsende März und sichern zusammen mit den weiteren Finanzierungsmöglichkeiten Vorstand Ludwig Lutter „die Umsetzung der Konzernstrategie in den nächsten zwölf Monaten.“

Rund zwei Drittel der Umsätze entfielen auf den US-Markt. Dort zogen die Erlöse um 25 Prozent auf 4,7 Millionen Euro an. Dagegen schrumpften die Produktumsätze in Deutschland um 17 Prozent auf 1,17 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist Biofrontera zufolge im Wesentlichen den Reimporten von Ameluz aus Spanien geschuldet. Weil die spanische Regierung inzwischen ihr Dekret zurückgenommen hat, welches eine Preishalbierung für Ameluz vorsah, erwartet Biofrontera ab dem laufenden Quartal eine positive Preisentwicklung in Deutschland.

Die sehr gute Umsatzentwicklung in den USA führt Vorstand Ludwig Lutter neben einer soliden Performance u.a. auch auf eine dort zum April erfolgte Preiserhöhung zurück. Klar ist auch, dass die Lizenzeinnahmen aus den Erlösen der seit Oktober 2021 an der Nasdaq gelisteten Biofrontera Inc. die wichtigste Einnahmequelle der Biofrontera AG bleiben. Über 70 Prozent des Gesamtumsatzes stammten im ersten Quartal aus dem US-Markt. Die Vereinbarung sieht vor, dass 50 Prozent der Erlöse der Biofrontera Inc. an die Biofrontera AG fließen, wenn sich deren Jahresumsätze auf bis zu 30 Millionen US-Dollar belaufen. Liegen die Erlöse zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar, dann werden 40% für diesen Teil der US-Umsätze fällig, ab 50 Millionen US-Dollar liegt der Anteil bei 30%. Zugleich fallen die Ausgaben für die Biofrontera Inc. weg.