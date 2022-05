TORONTO/MADRID (dpa-AFX) - Brookfield Asset Management erwägt Kreisen zufolge mit der spanischer Cellnex Telecom ein gemeinsames Gebot für die Funkturmsparte der Deutschen Telekom . Der kanadische Investor diskutiere mit Cellnex, Europas größtem Funkturmbetreiber, über ein entsprechendes Vorhaben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit Angelegenheit vertraute Personen. Zugleich könnte Brookfield auch alleine vorpreschen, um sich das wohl mit rund 20 Milliarden Euro bewertete Funkturmgeschäft inklusive Schulden zu schnappen. Sprecher der möglichen Bieter hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt, hieß es.

Bereits vor einem Monat hatte Cellnex-Chef Tobías Martínez Gimeno sein Interesse an der Sparte der Deutschen Telekom offiziell bekundet. Deutschland sei ein "superattraktiver" Markt, sagte er. Deutschland ist der einzige größere Markt in Europa, in dem Cellnex noch nicht präsent ist.

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, wer von den Konkurrenten und Investoren den Zuschlag für die Funktürme der Deutschen Telekom erhält. Die Bonner sollen Kreisen zufolge um verbindliche Gebote in den kommenden Wochen gebeten haben. Vodafones Tochter Vantage Towers soll demnach noch darüber grübeln, ob sie in der nächsten Runde einen Vorschlag unterbreiten wollen oder nicht./ngu/mne/jha/