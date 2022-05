Neso Brands investiert über 100 Mio. USD in Brillenmarken und ernennt DTC-Geschäftsführer Bjorn Bergstrom zum CEO

SINGAPUR, 30. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der Brillenhersteller Neso Brands kündigt Investitionen von mehr als 100 Millionen USD in diverse Brillenmarken an. Neso ist eine Initiative des Omnichannel-Brilleneinhorns Lenskart, zu dessen Investoren KKR, Softbank, Alpha Wave Global und Temasek gehören. Neso Brands wird weltweit in Brillenmarken investieren und diese Marken durch die Nutzung von Synergien in der gesamten Lenskart Group ausbauen, um die internationale Expansion zu beschleunigen.