Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - 51 % der Spediteure, Händler und

Spediteure erwarten in der kommenden Hochsaison ein größeres Chaos als im Jahr

2021. Dies ergab eine kürzlich veröffentlichte Umfrage von Container xChange

(https://container-xchange.com/) , einem Anbieter von Marktplätzen und

technologischer Infrastruktur für Containerlogistikunternehmen.



Die jüngste Container xChange-Umfrage mit dem Titel " xChange Industry Pulse

Survey " ergab, dass der diesjährige Frachtanstieg in der Hochsaison im Sommer

schlimmer sein wird als die Störungen in der Hochsaison 2021.





26 % sagten voraus, dass die diesjährige Hochsaison weniger chaotisch sein wirdals 2021, während 22 % davon ausgingen, dass das Ausmaß des "Chaos" gleichbleiben wird.In Bezug auf die Beschaffungsstrategie für Container im Jahr 2022 gaben 56 % derUnternehmen im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie an, dass sie "Netzwerkeausbauen", 38 % gaben an, dass sie "langfristige Verträge" abgeschlossen habenund 25 % gaben an, dass sie eine "Mehrfachausschreibungsstrategie" verfolgen(Abbildung 1).37,5 % gaben an, dass sie sicherstellen, dass ihre Kunden im Jahr 2022 genügendVorräte erhalten, indem sie "frühzeitig" liefern. 25 % nutzten "alternativeVersandwege" und 18,8 % schlossen langfristige Slot-Vereinbarungen mitSpediteuren ab.Überraschenderweise gaben 62,5 % an, dass sie sich immer noch auf den Spotmarktverlassen oder nichts Spezielles tun, um sicherzustellen, dass die Sendungen dieKunden erreichen.Covid Lockdown in China belasten den Handel stark58 % der Befragten gaben außerdem an, dass der Lockdown durch Covid in Chinadazu geführt hat, dass es "schwierig ist, so viele Produkte wie geplant zuproduzieren/zu verschicken", was darauf hindeutet, dass sich Ladungsrückständeund eine unbefriedigte Nachfrage aufbauen, da Chinas Null-Covid-Strategie dieExporte nach Europa und in die USA begrenzt.Amanda Mallia, Head of Sales and Purchasing, Oceanbox Containers Ltd. mit Sitzin Italien, einer der xChange-Kunden und Teilnehmerin an dieser Umfrage,erklärte: " Wir können nur schwer vorhersagen, wohin wir unsere Containerschicken sollen und ob wir überhaupt Gewinn machen werden, da die Reedereienhöhere Gebühren für SOC-Container verlangen."Da China derzeit abgeriegelt und somit stark überlastet ist und die Nachfragenach Leercontainern in der Hochsaison aufgrund der Verlagerung derUrlaubsausgaben auf Dienstleistungen und nicht auf Konsumgüter zurückgeht, sindwir uns nicht sicher, ob es klug ist, die Leercontainer nach Chinazurückzuschicken."Es ist schwieriger als sonst, genau vorherzusagen, was in der diesjährigenHochsaison passieren wird, weil es so viele widersprüchliche Anzeichen und