Tarifverdienste im ersten Quartal deutlich gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im ersten Quartal 2022 um durchschnittlich 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Im Ergebnis berücksichtigt sind tarifliche Grundvergütungen und durch Tarifabschlüsse festgelegte Sonderzahlungen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



Der Anstieg ohne Sonderzahlungen lag im Vorjahresvergleich bei 1,1 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 5,8 Prozent. Deutlich überdurchschnittlich sind die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen unter anderem in den Bereichen "Erziehung und Unterricht" (+5,0 Prozent), "Land- und Forstwirtschaft; Fischerei" (+4,9 Prozent) sowie "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung" (+4,6 Prozent) gestiegen.