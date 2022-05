HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Maisons du Monde nach der Gewinnwarnung von 26 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme des Handelskonzerns seien zwar grundsätzlich keine Überraschung, schrieb Analyst Remi Grenu in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ausmaß der Zielsenkung und der Zeitpunkt erklärten aber die scharfe Kursreaktion, so der Experte. Der Geschäftsverlauf 2022 sei sehr schlecht berechenbar. Grenu bleibt mit seinen Schätzungen auch deutlich unter den bestätigten mittelfristigen Zielen bis 2025. Sie könnten später erreicht werden als gedacht, schrieb er./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 21 Euro