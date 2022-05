Kissigs Portfoliocheck: Joel Greenblatt verdoppelt seinen Einsatz bei Roper Technologies

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 192. Portfoliocheck blicke ich mal wiederüber die Schulter. Er ist einer der erfolgreichsten Value Investoren und einem breiten Publikum durch seine Bestseller-Bücher bekannt, vor allem durch seine "". Mit dieser setzt Greenblatt auf ein regelbasiertes System, das nur wenige Bilanz- und Wirtschaftskenntnisse voraussetzt und somit für den Privatanleger einfach anzuwenden ist. Es basiert auf lediglich zwei Kennzahlen und zwar der Kapitalrendite (ROIC, Return on Invested Capital) und der Gewinnrendite. Und Greenblatts Zauberformel funktioniert! Zwischen 1985 und 2006 erzielte er eine durchschnittliche Rendite von 40 %.





Disclaimer: Habe Roper Technologies auf meiner Beobachtungsliste und/ oder in meinem Depot/ Wikifolio.

Zum Ende des 1. Quartals 2022 hatte Joel Greenblatts Gotham Capital 1.114 Werte mit einem Gesamtwert von 3,25 Mrd. USD im Portfolio, darunter 160 Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate bei sehr hohen 25 %. Technologiewerte sind mit 19,7 % weiter am höchsten gewichtet vor Gesundheitsaktien (12,1 %), Industriewerten (11,3 %), zyklische Konsumwerten (10,8 %) und Finanzwerten (7,6 %).Die höchste Gewichtung in Greenblatts Portfolio haben mit zusammen knapp 12 % zwei S&P 500-ETFs. Stärker reduziert hat Greenblatt bei HCA Healthcare und Johnson Controls, während er bei General Mills um 42 % aufstockte. Ebenfalls zugekauft hat er bei Molina Healthcare, Nucor, Overstock und bei[WKN: 883563] hat er seine Position sogar um 110 % mehr als verdoppelt. Der US-Mischkonzern hat 43 Tochterunternehmen, die als Nischenmarktführer in den vier Geschäftsfeldern Application Software, Network Software and Systems, Measurement and Analytical Solutions sowie Process Technologies tätig sind. Und damit als Triebfedern für Digitalisierung und Automation der Wirtschaft Schlüsselrollen einnehmen...