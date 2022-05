Angesichts der hohen Inflation im Euroraum stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde zuletzt nach langem Zögern bis zum Spätsommer ein Ende der negativen Leitzinsen in Aussicht. Andere Notenbanken wie etwa die US-Notenbank Fed oder die Bank of England haben ihre Leitzinsen unterdessen bereits deutlich erhöht./la/jha/

Alle Augen seien auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreise in Spanien und in Deutschland im Mai gerichtet, schrieb Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank. Hierzulande dürfte die Inflation zwar im Monatsvergleich leicht nachgelassen haben, im Jahresvergleich jedoch auf 8,1 Prozent gestiegen sein. Treiber sollte weiter die Teuerung bei den Energiepreisen sein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,26 Prozent auf 153,07 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,01 Prozent.

