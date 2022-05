Für gute Stimmung an den asiatischen Märkten sorgte zudem die Nachricht, dass Shanghai ab Mittwoch zahlreiche Bestimmungen des geltenden Corona-Lockdowns aufheben könnte. Dieser beeinträchtigt die wirtschaftlichen Aktivitäten in der wichtigen chinesischen Hafenstadt seit rund zwei Monaten.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Börsen haben am Montag von Hoffnungen auf eine langsamere Straffung der US-Geldpolitik sowie Nachrichten über eine Lockerung des Corona-Lockdowns in Shanghai profitiert. Vor allem in Japan und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für die Aktienkurse sichtbar bergauf. Auf dem chinesischen Festland fielen die Gewinne hingegen bescheiden aus.

