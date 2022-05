Norwegian will 50 Boeing 737 Max 8 kaufen

OSLO (dpa-AFX) - Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian will vom US-Konzern Boeing 50 Passagiermaschinen vom Typ 737 Max 8 kaufen. Darauf haben sich die beiden Unternehmen im Grundsatz geeinigt, wie Norwegian am Montag mitteilte. Bis Ende Juni soll planmäßig der finale Vertrag unterschrieben werden. Die Grundsatzvereinbarung beinhaltet demnach außerdem eine Option zum Kauf von weiteren 30 Flugzeugen.

Die 50 Flieger sollen zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert werden. In dem Zeitraum laufen bestehende Leasing-Abkommen von Norwegian aus, was bedeutet, dass sich die Flugzeugflotte der Airline in begrenztem Maße vergrößert. Die Vereinbarung mit Boeing sei ein Meilenstein, der Norwegian die Möglichkeit eröffne, einen Großteil seiner Flotte selbst zu besitzen, erklärte Aufsichtsratschef Svein Harald Øygard.

Norwegian hatte wegen hoher Schulden und weiterer Probleme im Zuge der Corona-Krise lange Zeit gegen die akut drohende Insolvenz gekämpft. Nach einer Umstrukturierung konzentriert sich die Fluglinie nun auf Strecken innerhalb Europas und in erster Linie in Skandinavien./trs/DP/jha