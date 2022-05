Wirtschaft DAX legt zum Handelsstart zu - US-Börsen bleiben geschlossen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Montag mit einem Plus in den Handel gestartet. Der DAX wurde gegen 9:30 Uhr mit rund 14.560 Punkten berechnet, einem Zugewinn von 0,7 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag.



Der Optimismus der letzten Woche setzt sich demnach auch in der neuen Woche fort. Aus den Vereinigten Staaten wird es im Laufe des Tages wegen des Memorial Day keine Impulse geben. Die US-Börsen bleiben aufgrund des Feiertags geschlossen.





