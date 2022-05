Mit der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) geht es seit einigen Tagen steil nach oben. Notierte die Aktie noch am 19.5.22 im Bereich von 110 Euro, so wird sie im frühen Handel des 30.5.22 bei 126 Euro gehandelt. Die Nachricht, dass Siemens mit der Beteiligung am Bau eines Bahn-Hochgeschwindigkeitsnetzes in Ägypten den größten Auftrag der Firmengeschichte erhalten hatte, sorgte für den jüngsten Kursschub.

Bereits vor der Veröffentlichung dieser positiven Neuigkeiten bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 181 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie. Kann die Siemens-Aktie in den nächsten Wochen den aktuellen Schwung ausnutzen, um wieder das Niveau von Mitte März bei 138 Euro zu erreichen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Erträge abwerfen.