FRANKFURT (dpa-AFX) - EZB-Chefvolkswirt Philip R. Lane dämpft Hoffnungen auf ein noch schnelleres Ende der Negativzinsen im Euroraum. "Was wir derzeit sehen, ist, dass es angemessen ist, die negativen Zinssätze bis zum Ende des dritten Quartals abzubauen, und dass der Prozess schrittweise erfolgen sollte", sagte Lane in einem am Montag veröffentlichten Interview der spanischen Zeitung "Cinco Días".

Üblicherweise erfolge die Normalisierung in Schritten von 25 Basispunkten, so dass Zinserhöhungen um 0,25 Prozent auf den Sitzungen des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli (21.7.) und September (8.9.) einen Richtwert darstellten, erklärte Lane. Damit steuert die EZB wie von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der vergangenen Woche angekündigt auf ein Ende des negativen Einlagensatzes von derzeit minus 0,5 Prozent im September zu.