WIESBADEN (ots) - Importpreise, April 2022



+31,7 % zum Vorjahresmonat



+1,8 % zum Vormonat



Exportpreise, April 2022



+16,0 % zum Vorjahresmonat





+0,8 % zum VormonatDie Importpreise waren im April 2022 um 31,7 % höher als im April 2021. Einehöhere Vorjahresveränderung hatte es zuletzt im September 1974 im Rahmen derersten Ölkrise gegeben (+32,6 % gegenüber September 1973). Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte die Veränderungsrate gegenüber demVorjahr im März 2022 bei +31,2 % gelegen, im Februar 2022 bei +26,3 %. Gegenüberdem Vormonat März 2022 stiegen die Importpreise im April 2022 um 1,8 %. Dieaktuellen Daten spiegeln auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wider.Starker Preisanstieg nach wie vor auf Energiepreisentwicklung zurückzuführenEnergieeinfuhren waren im April 2022 um 157,4 % teurer als im April 2021 (-0,4 %gegenüber März 2022). Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleich ist weiterhin vorallem durch die stark gestiegenen Preise für Erdgas begründet. Diese lagen imApril 2022 viermal so hoch wie im April 2021 (+301,2 %). Im Vergleich zumVormonat März 2022 stiegen die Importpreise für Erdgas um 2,1 %.Die Preise für importierte Steinkohle lagen 322,0 % über denen von April 2021und stiegen auch gegenüber März 2022 mit einem Plus von 7,9 % weiter an.Erheblich teurer als vor einem Jahr waren außerdem Mineralölerzeugnisse mit+106,6 % und Erdöl mit +77,5 %. Hier sanken die Preise aber gegenüber demVormonat März 2022, bei Mineralölerzeugnissen um 0,7 % und bei Erdöl um 3,5 %.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im April 2022 um17,1 % höher als im April 2021 und 2,3 % höher als im Vormonat März 2022. Lässtman nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindexum 27,6 % über dem Stand des Vorjahres (+2,3 % gegenüber März 2022).Höhere Preise für Vorleistungsgüter im Vorjahresvergleich vor allem beiDüngemitteln und Stickstoffverbindungen, Metallen und KunststoffenImportierte Vorleistungsgüter waren im April 2022 um 26,8 % teurer als imVorjahresmonat (+3,6 % gegenüber März 2022).Gegenüber April 2021 wurden Düngemittel und Stickstoffverbindungen zu fastdreifach höheren Preisen importiert (+185,6 %). Erheblich teurer als im April2021 waren außerdem vor allem Rohaluminium (+78,4 %), Roheisen, Stahl undFerrolegierungen (+58,0 %) sowie Kunststoffe in Primärformen (+27,7 %).Die Preise für importierte Investitionsgüter lagen im April 2022 um 7,4 % überdenen von April 2021 (+0,9 % gegenüber März 2022). Teurer waren insbesondereMaschinen (+7,9 %) sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile (+5,7 %).