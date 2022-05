Der medikamentenfreisetzende Ballon (DEB) SELUTION SLR von MedAlliance erhält die IDE-Zulassung (Investigational Device Exemption) der FDA und ist damit der erste Limus-DEB, der für US-Patienten verfügbar ist

Geneva (ots/PRNewswire) - Der SELUTION SLR (Sustained Limus Release) ist ein

neuartiger sirolimusfreisetzender Ballon, der eine kontrollierte, anhaltende

Wirkstofffreisetzung bietet, ähnlich wie bei einem medikamentenfreisetzenden

Stent (DES). SELUTION SLR war auch der erste DEB (Drug Eluting Balloon), dem die

FDA am 4. März 2019 und am 25. September 2019 den "Breakthrough Device

Designation" für Indikationen unterhalb des Knies (BTK) bei peripherer

Arterienerkrankung erteilt hat.



Dies ist ein wichtiger Meilenstein für MedAlliance. Wir konnten die von der FDA

geforderten klinischen und präklinischen Tests erfolgreich abschließen und sind

bereit, mit der Aufnahme von US-Patienten in eine klinische Studie zu beginnen,

um den Antrag auf FDA-PMA-Zulassung zu unterstützen. Wir freuen uns, dass auch

US-Patienten von dieser bahnbrechenden Technologie profitieren können",

kommentierte Jeffrey B. Jump, Chairman und CEO von MedAlliance.





MedAlliance beginnt mit der Rekrutierung für die randomisierte klinischeIDE-Studie (RCT) SELUTION4BTK ( ClinicalTrials.gov Identifier), die unterhalbdes Knies durchgeführt wird: NCT05055297) unmittelbar außerhalb der USA (OUS)und Anfang dieses Sommers in US-Zentren. Die Hauptprüfer der Studie sind dieÄrzte Ehrin Armstrong (USA), Marianne Brodmann (Österreich) und Tjun Tang(Singapur).SELUTION SLR erhielt im Februar 2020 die CE-Zulassung für die Behandlung derperipheren Arterienerkrankung. Das Gerät hat erste vielversprechende klinischeErgebnisse bei der Behandlung von Patienten mit chronischer Ischämie derGliedmaßen (CLTI) und Arterienerkrankungen unterhalb des Knies gezeigt. In derPRESTIGE-Studie, die auf dem VIVA-Kongress 2021 von Dr. Tjun Tang alsLate-Breaking-Studie vorgestellt wurde, führte die Anwendung von SELUTION SLRbei komplexen BTK-Läsionen zu anhaltenden Sicherheits- undWirksamkeitsergebnissen bis zu 18 Monaten. Weitere 75 Patienten mitBTK-Erkrankung und SELUTION SLR-Behandlung wurden im PRISTINE-Registeruntersucht, und die Ergebnisse sollen auf der LINC 2022 vorgestellt werden. Aufder Grundlage der ersten vielversprechenden Daten nach dem Einsatz von SELUTIONSLR bei der Behandlung von BTK-Erkrankungen hat MedAlliance das Design desSELUTION4BTK RCT vorangetrieben, um die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Gerätsweiter zu untersuchen und die Zulassung durch die US-FDA vorzubereiten.Die Technologie von SELUTION SLR umfasst einzigartige Mikro-Reservoirs ausbiologisch abbaubarem Polymer, die mit dem Anti-Restenose-Medikament Sirolimusvermischt sind. Diese Mikroreservoirs sorgen für eine kontrollierte undanhaltende Freisetzung des Arzneimittels (Sustained Limus Release, SLR). Dieverlängerte Freisetzung von Sirolimus aus Stents hat sich sowohl in koronarenals auch in peripheren Gefäßen als hochwirksam erwiesen. Die von MedAllianceentwickelte CAT(TM) (Cell Adherent Technology) ermöglicht es, die Ballons mitden Mikro-Reservoirs zu beschichten. Diese bleiben beim Einsetzen desAngioplastieballons am Gefäßlumen haften.Es ist jetzt in Europa und allen anderen Ländern, in denen das CE-Zeichenanerkannt ist, erhältlich.mailto:rkenyon@medalliance.comKontakt:Richard Kenyonmailto:rkenyon@medalliance.com+44 7831 569940Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827076/MedAlliance_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1196864/MedAlliance_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146404/5234250OTS: MedAlliance