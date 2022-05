Avantgarde de luxe im Schloss Seefels

Techelsberg (ots) - Nach 7 Monaten Bauzeit und einer Investition von 45 Mio. EUR

eröffnet das 5* Hotel Schloss Seefels in Techelsberg am Wörthersee am 25. Mai

mit einem völlig neuen Interieur-Design.



"Ich gestalte das Seefels für unsere Gäste so wie ich es für mich privat

einrichten würde - ein bisschen crazy, très chic und alles vom Feinsten", sagte

Schloss Seefels-Mit-Eigentümerin und Gastgeberin Helena Ramsbacher vor dem 45

Millionen Euro-Umbau im Oktober 2021. Nach sieben Monaten Bauzeit ist genau das

entstanden: eine einzigartige Urlaubswelt voller Überraschungen. 68 Zimmer und

Suiten, Gourmet-Restaurant, Seefels-Spa, Premium-Gym und auch der Kids Club

zeigen Mut zu Farben, Vollkommenheit bis ins Detail und die beeindruckende Kunst

der Verschmelzung von Wörthersee-Architektur und opulentes Design in höchster

Qualität und Individualität . "Avantgarde de luxe beschreibt den neuen,

einzigartigen Stil wohl am besten", so Barbara Soffritti und Florian

Scheichenbauer, die beiden Resident Manager im 5-Sterne-Hotel Schloss Seefels in

Techelsberg bei Pörtschach am Wörthersee.