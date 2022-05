BEDEUTENDER DURCHBRUCH BEI DER SUCHE NACH / ENERGIEQUELLE FÜR "SAUBERES GAS" (FOTO)

Abu Dhabi (ots) - NEUE ENTDECKUNG HILFT BEI DER BEKÄMPFUNG DER WELTWEITEN

ENERGIEKRISE MIT ERHEBLICH GÜNSTIGEREM GAS OHNE CO 2 -EMISSIONEN



KINETIC 7(TM) ERMÖGLICHT WELTWEITE GASUNABHÄNGIGKEIT,



REDUZIERT KOHLENSTOFFEMISSIONEN UND SICHERT DIE VERSORGUNG





Abu Dhabi - Ein disruptives Technologieunternehmen bestätigte heute, einenentscheidenden Durchbruch bei seiner Suche nach einer innovativen,bahnbrechenden Energiequelle für "sauberes Gas" erlangt zu haben. Diese bietetnicht nur eine Alternative zur Versorgung mit Erdgas, sondern ist ebenfalls freivon CO2-Emissionen sowie gegenüber der derzeitigen Energieversorgung vonHaushalten und Unternehmen schätzungsweise bis zu 80 % kostengünstiger.Das saubere Gas, das kohlenstoffneutral ist und keine Emissionen verursacht,wird den weltweiten Volkswirtschaften Zugang zu einer günstigen unbegrenztenVersorgung mit sauberer Energie beschaffen. Vor allem wird es Ländernermöglichen, die Sicherheit ihrer Gas- und Energieversorgung aufrechtzuerhaltenund gleichzeitig ihre kohlenstoffneutralen Netto-Null-Ziele zu erreichen. DieseEntdeckung könnte eine wesentliche Rolle bei der Umkehrung der globalenEnergiekrise bedeuten sowie die Energiekosten für die Verbraucher- undUnternehmenssektoren zu einem Zeitpunkt reduzieren, zu dem sich dieLebenshaltungskostenkrise verschärft und die Inflation ein 40-Jahres-Hocherreicht.Diesen wissenschaftlichen Durchbruch, der seiner Zeit zehn Jahre voraus ist,erzielte ein Team von Voltage Enterprises, ein disruptivesTechnologieunternehmen mit Sitz in Abu Dhabi. Das Unternehmen, das von AquariusGlobal, eine ebenfalls in Abu Dhabi ansässige Investmentgesellschaft undTech-Inkubator, finanziert wurde, arbeitet zusätzlich an weiteren Innovationenund bahnbrechenden Technologieprojekten.Bei dem wissenschaftlichen Durchbruch mit dem Codenamen KINETIC 7(TM) handelt essich um eine Energiequelle für sauberes Gas, das stabil und effizient ist undausschließlich aus Wasser gewonnen wird. Obwohl die Gasgewinnung aus Wasser, wiez. B. im Fall von Wasserstoff, keine Neuheit darstellt, verfügt KINETIC 7(TM)über eine einzigartige Chemie, die gegenüber Wasserstoff wesentlichfortschrittlicher ist. Beispielsweise wird Wasserstoffgas durch Elektrolysegewonnen, bei der reines destilliertes Wasser (H2O) in die Gase (H2) und (O2)zerlegt wird. Dies erfordert nicht nur einen gewaltigen Energieaufwand für denmolekularen Prozess, sondern auch die Lagerung unter hohem Druck sowie einenniedrigen Flammpunkt, was eine hohe Instabilität bedeutet.Die patentierte KINETIC 7(TM)-Technologie rekonstruiert und wandelt Wasser in