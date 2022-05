Digitale Zwillinge sind von zentraler Bedeutung für Unternehmen auf dem Weg zur nachhaltigeren Produktion

Berlin (ots) -



- Ein Drittel der Unternehmen haben Digital Twins implementiert, um

Energieverbrauch und Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu

verstehen und vorherzusagen

- Unternehmen konnten ihre Nachhaltigkeitsbemühungen durch Digital Twins um 16

Prozent steigern

- Unternehmen werden den Einsatz von Digital Twins in den nächsten fünf Jahren

um durchschnittlich 36 Prozent steigern



Laut der Studie " Digital Twins: Adding Intelligence to the Real World " des

Capgemini Research Institute setzen bereits 60 Prozent der Unternehmen in den

wichtigsten Branchen digitale Zwillinge[1] als Katalysatoren ein, um sich nicht

nur operativ zu verbessern, sondern auch um ihre Nachhaltigkeitsagenda zu

erfüllen. Durch digitale Zwillinge kann die physische Welt simuliert werden und

dadurch Ressourcen besser genutzt, CO2-Emmissionen reduziert, Liefer- und

Transportnetzwerke optimiert und die Sicherheit der Mitarbeitenden erhöht

werden.