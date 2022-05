Strohfeuer oder Trendwende am Aktienmarkt?

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche trotz zeitweiliger Rücksetzer überwiegend deutliche Gewinne verzeichnet. Zwar belasteten Sorgen in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Zinsentwicklung unverändert die Stimmung an den Börsen, dennoch ging es bei den meisten Indizes vor allem zu Ende der Handelswoche erheblich bergauf. Schwung lieferte hier unter anderem das Protokoll der vergangenen Ratssitzung der US-Notenbank Fed. Dieses wurde dahingehend interpretiert, dass es fürs Erste keine schnellere und deutlichere Straffung der US-Geldpolitik als erwartet geben werde. Daneben sorgten positive Signale von Seiten chinesischer Technologieunternehmen und gute Vorgaben der Wall Street für Auftrieb.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.