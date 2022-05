In der Zeit zwischen Mitte April und Ende dieses Monats verweilte die Siemens-Aktie in ihrem vorausgegangenen Abwärtstrend in einer Seitwärtsphase und sammelte offenbar Kräfte für einen Ausbruch. Ein derartiges Szenario hatte sich durch die höheren Tiefs im Vergleich zu den Jahrestiefs angedeutet, ein Großauftrag aus Ägypten setzte den entscheidenden Kaufimpuls und brachte deutliche Zugewinne hervor. Im heutigen Handelsverlauf konnte sogar die Hürde von 124,86 Euro direkt übersprungen werden, womit nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt worden ist und auf der Long-Seite nachgehandelt werden kann.

Gap-Up gerissen

Der Kurssprung direkt über 124,86 Euro hat der Aktie für die nächsten Tage weiteres Kurspotenzial verschafft, Gewinne an 129,68 Euro und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 136,72 Euro (fallend) können nun abgeleitet werden. Durch die zu heute gerissene Kurslücke sollten allerdings temporäre Rücksetzer zurück auf 122,90 Euro zwingend einkalkuliert werden. Spätestens um den 50-Tage-Durchschnitt sollte der Wert wieder zur Oberseite abdrehen, dieses Niveau würde im Übrigen einen idealen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit den genannten Zielen darstellen. Ein Kursrutsch unter 117,50 Euro sollte allerdings vermieden werden, hierbei würde nämlich die Wahrscheinlichkeit auf einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend merklich zunehmen und könnte infolgedessen Abschläge auf 112,90 Euro hervorrufen.