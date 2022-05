Deutsche Mittelstandsfinanz berät Zweirad Stenger GmbH bei der Erweiterung des Gesellschafterkreises

Frankfurt (ots) - Neuer Gesellschafter GFEP Family Equity stärkt Zweirad Stenger

für das weitere Wachstum



Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen spezialisierte Deutsche

Mittelstandsfinanz GmbH aus Frankfurt hat den Gesellschafter der Zweirad Stenger

GmbH, Hösbach, Bernd Stenger, im Rahmen eines strukturierten

Transaktionsprozesses exklusiv bei der Erweiterung des Gesellschafterkreises und

der Vorbereitung der Unternehmensnachfolge beraten. Durch die realisierte

Transaktion wird ein von der GFEP Family Equity, München betreutes

Holdingunternehmen, an dem namhafte deutsche Unternehmerfamilien beteiligt sind,

neuer Gesellschafter von Zweirad Stenger. Somit wird die Voraussetzung für die

erfolgreiche Fortsetzung des Wachstums von Zweirad Stenger in den nächsten

Jahren geschaffen.



Zweirad Stenger hat sich mit ca. EUR 10 Mio. Umsatz und einer mehr als

90-jährigen Tradition als der in Deutschland führende Anlaufpunkt für Fahrräder

im High-End Segment etabliert. Neben Kunden aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet

schätzen vor allem Radsportenthusiasten und Triathleten aus ganz Deutschland das

umfassende Fahrradangebot und das technische Know-how von Zweirad Stenger.

Zweirad Stenger ist u.a. einer der größten Händler von Specialized - Fahrrädern

in Europa. Das Unternehmen profitiert stark vom Megatrend Mobilitätswende und

dem stetig wachsenden Markt für exklusive E-Bikes.