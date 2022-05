Auf Entdeckungsreise durch die Lernwelten der Zukunft / Europas größte Veranstaltung für digitales Lernen LEARNTEC startet morgen in der Messe Karlsruhe (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Die vergangenen zwei Jahre haben der Digitalisierung einen

Schub verliehen und die Lern- und Arbeitswelt gleichzeitig vor neue

Herausforderungen gestellt. Die Pandemie hat digitale Defizite aufgedeckt, aber

auch neue Möglichkeiten gezeigt, kollaborativ und digital zusammenzuarbeiten.

Auch die Art und Weise, wie wir lernen, verändert sich: Bildung wird digitaler,

flexibler, ort- und zeitungebundener. Wie die moderne Lern- und Arbeitswelt der

Zukunft aussieht, gibt es ab morgen auf der LEARNTEC - Europas größter

Veranstaltung für digitale Bildung - zu entdecken.



Vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 trifft sich die digitale Bildungsbranche zum

persönlichen Austausch und Networking auf der LEARNTEC in der Messe Karlsruhe.

"Endlich wieder live! Nach zwei Jahren ist die Vorfreude auf die LEARNTEC so

groß wie nie", sagt René Naumann, Projektleiter der LEARNTEC. "Wir freuen uns,

mit der LEARNTEC eine einzigartige Plattform für die E-Learning-Community zu

bieten, um wieder in den so wichtigen persönlichen Austausch zu kommen und die

digitale Zukunft der Lern- und Arbeitswelt zu entdecken und gemeinsam zu

gestalten."





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ob Künstliche Intelligenz (KI), New Work, Augmented Reality oder Blockchain -Mehr als 370 Ausstellende aus 19 Ländern präsentieren erstmalig in dreiMessehallen ihre zukunftsweisenden Produkte und Dienstleistungen für denLernalltag. Der begleitende Kongress wirft einen Blick auf die Themen New Workund New Learning und verknüpft diese mit dem Ausstellerangebot auf derFachmesse. Sonderschauen wie das LEARNTEC Future Lab oder die neue SonderschauNew Work lassen die Besucherinnen und Besucher die digitale Zukunft der modernenLern- und Arbeitswelt erleben. Begleitende Fachforen, unter anderem zu denThemen Augmented und Virtual Reality, Digitale Hochschule oder Schuleermöglichen persönlichen Austausch und Wissenstransfer.Eine eigene Messehalle für die digitale Schule der ZukunftAn allen drei Messetagen präsentieren allein in der dm-arena mehr als 140Ausstellende den Besuchenden ihre Produkte und Dienstleistungen rund um dasdigitale Lernen in der Schule. Auch das dreitägige Fachforum school@LEARNTECfindet wieder seinen Platz auf der Fachmesse und bietet die Möglichkeit fürviele interessante Gespräche. In Vorträgen und Diskussionsrunden mithochkarätigen Referierenden stehen alle Slots rund um Lernplattformen undCloudlösungen, Unterricht mit digitalen Medien und dem Digitalpakt Schule unterdem großen Oberthema "Bildung in einer Kultur der Digitalität". Am zweitenMessetag (01. Juni 2022) kommt der Städtetag Baden-Württemberg zu seinerFachtagung "Bausteine für die digitale Schule der Zukunft" auf der LEARNTEC