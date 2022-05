INSA BeLux Lancement du premier institut de sondage germanophone pour la Belgique

BRUXELLES/EUPEN (ots) - Les sondeurs d'opinion d'INSA Consulere ont créé avec

deux partenaires belges le premier institut germanophone pour la Belgique et le

Luxembourg. En collaboration avec la maison d'édition "Grenz-Echo", qui

appartient au "Groupe Rossel", qui publie également le renommé quotidien belge

"Le Soir", et la société "Ernst Seemann GmbH", située dans l'est de la Belgique,

l'objectif est de refléter à l'avenir le paysage démoscopique de la Belgique et

du Luxembourg ainsi que des deux Euregios "Meuse-Rhin" et "Saar-Lor-Lux". Le

lancement officiel aura lieu le 2 juin lors d'une conférence-débat à Bruxelles.



Le siège social est situé dans la commune de Burg-Reuland, dans l'est de la

Belgique, directement à la frontière luxembourgeoise. Dès le début, l'entreprise

sera représentée à Bruxelles par un bureau situé dans la "Maison de l'économie",

rue de Crayer, juste à côté de la représentation de la Communauté germanophone

de Belgique. "En tant qu'INSA Consulere, nous faisons partie du réseau européen

Euroskopia d'instituts de sondage indépendants", explique Hermann Binkert,

directeur général de l'INSA, à propos de cette initiative. "Il est frappant de

constater (à quel point il est difficile d'obtenir des avis) qu'il n'y a souvent

pas d'idée des opinions de la Belgique et du Luxembourg, ce qui est surtout dû à

la complexité linguistique de ces deux pays". C'est cette lacune que l'on

souhaite combler à l'avenir.