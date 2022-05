Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots/PRNewswire) - Delta, ein weltweit führender Anbieter vonStromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, hat heute bekannt gegeben, dassdas Unternehmen auf der Hannover Messe 2022 einige seiner neuesten Smart GreenSolutions im Bereich Elektromobilität und energieeffiziente Industrieautomationfür mehr Nachhaltigkeit vorstellen wird. Das Angebot umfasst dasSchnellladegerät Slim100 für Elektrofahrzeuge (EV), das eine Leistung von bis zu100 kW Gleichstrom bei einer um 55 % geringeren Stellfläche bietet und sobesonders praktisch für den Einsatz in gewerblichen Einrichtungen ist. Der neueMotor-Pumpen-Antrieb der MPD-Serie verfügt über einen DeltaMSI-Synchron-Reluktanzmotor der Klasse IE5. Damit kann dieEnergieeffizienzklasse IES2 in einem breiten Spektrum industrieller Anwendungenerreicht werden. Am Stand von Delta wird Besuchern eine Tasse Kaffee von einervoll integrierten Roboter-Workstation serviert, die Deltas6-Achsen-Knickarmroboter und andere Automatisierungslösungen für die Industrieenthält.Dalip Sharma, Deltas President and General Manager für Europa, den Nahen Ostenund Afrika (EMEA) sagte: "Delta ist seit über 50 Jahren in der Entwicklungeffizienter und nachhaltiger Lösungen aktiv. Die Teilnahme an derinternationalen RE100-Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 dieKohlenstoffneutralität zu erreichen, beweist unsere Entschlossenheit. In diesemJahr stellen wir auch unsere neue Corporate Identity vor. Damit möchten wirvermitteln, dass Delta in der Lage ist, vollständig integrierte Smart GreenSolutions für Industrie und Gewerbe zu liefern. Wir kennen die Bedürfnisse desMarktes in EMEA und laden Besucher an unseren Stand ein. Hier können sie, mitHilfe der Initiative'The Efficiency League' verstehen, wie wir zusammenarbeitenkönnen um eine umweltfreundlichere Zukunft zu schaffen."Energieeffiziente Lösungen für die industrielle AutomatisierungDer neueste Wechselrichter der MPD-Serie eignet sich für den Einsatz in Pumpen-und Lüfteranwendungen und ist dank seines hocheffizienten, energiesparendenMotors mit integriertem lüfterlosen Wechselrichter ideal für die intelligenteWasserversorgung. Zu den Highlights gehört auch die neue Serie ASDA - B3, Deltaskompaktes und hocheffizientes Servosystem. Es bietet eine benutzerfreundlicheBetriebsumgebung mit präzisen Motion-Control-Funktionen. Als Demonstration dereinfachen Kompatibilität zwischen den Lösungen für die industrielleAutomatisierung, wird auf dem Messestand ein Kaffeekochroboter in Aktion zusehen sein, der drei Lösungen von Delta in sich vereint - ein Programm zurRoboterbewegung, ein Programm für das HMI-Backend und ein Programm für den AX-8