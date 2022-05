--------------------------------------------------------------

Projektwebsite AlpAreal Salzburg Wals

https://alp-areal.at/

Die Kufsteiner BODNER Gruppe gibt den Vertriebsstart für das "AlpAreal SalzburgWals" in der Gemeinde Wals-Siezenheim bekannt. Auf einem insgesamt 2,7 Hektargroßen Areal wird in mehreren Phasen ein moderner Business-Park errichtet. Mitdem Bau der ersten Gebäudekomplexe könnte noch heuer begonnen werden,entsprechende Ansuchen wurden bereits eingereicht. Damit kommen zunächst rund11.200 m² Nutzfläche für Büroräumlichkeiten in Top-Lage auf den Markt. DieVerwertung wird unternehmensintern durch die BODNER Immobilien abgewickelt.Das bereits vorhandene Angebot an Freizeiteinrichtungen, Gewerbe- undHandelsflächen im Ortsteil Himmelreich - im Gemeindegebiet Wals-Siezenheim amStadtrand von Salzburg - wird um einen modernen Business-Park, das AlpArealSalzburg Wals, ergänzt werden. Die Kufsteiner BODNER Gruppe, seit 2015Eigentümerin der insgesamt 2,7 Hektar großen Liegenschaft, investiert amStandort rund 160 Mio. Euro in die Neugestaltung des Areals zwischenWestautobahn, Alte Bundesstraße und Franz-Brötzner-Straße. Im Endausbau wird aufdem AlpAreal Raum für rund 1.500 Arbeitsplätze geschaffen sein. Die SalzburgerNiederlassungen der Firma BODNER bleiben mit ihren derzeit ca. 260MitarbeiterInnen am Standort."Seit 2019 haben wir im Schulterschluss mit der Gemeinde das Projekt erfolgreichentwickelt, um den Wirtschaftsstandort zukunftsfähig zu ergänzen und weiter zuattraktivieren. Für rund 1.500 neue Arbeitsplätze wird hier Raum entstehen.Jetzt starten wir mit den Vertriebsaktivitäten in die nächste Projektphase",sagt Ing. Mag. Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der BODNERGruppe.Top Standortfaktoren sollen hochwertige Neuansiedelungen garantierenDer dynamische Wirtschaftsraum Salzburg selbst, die zentrale und bestensangebundene Lage im Herzen Europas als auch die Nähe zu Deutschland machen denStandort laut Thomas Bodner "für österreichische als auch für internationaleUnternehmen besonders attraktiv." Und weiter: "In Kombination mit denverfügbaren Größen und dem hohen Individualisierungsgrad der Bauteile bieten wirhier Möglichkeiten, die rund um die Landeshauptstadt Salzburg zurzeiteinzigartig sind - mit verfügbaren Nutzflächen ab 600 m² über 11.200 m² undLiegenschaftsgrößen ab 2.000 m² bis 22.000 m²."Architektonisch umgesetzt wird das von der BODNER Gruppe entwickelte AlpArealSalzburg Wals vom Wiener Architekturbüro Zechner & Zechner ZT GmbH. Auf demersten Baufeld könnte noch heuer mit dem Bau begonnen werden, wenn allenotwendigen Genehmigungen vorliegen.Jetzt ist der Vertriebsstart der attraktiven Immobilienflächen durch die BODNERImmobilien erfolgt. Ansprechpartner ist Ing. Mag.(FH) Wolfgang Richter,verantwortlicher Projektentwickler für das AlpAreal Salzburg Wals bei BODNERImmobilien.In Salzburg hat die BODNER Gruppe bereits erfolgreich das "Perron Salzburg"entwickelt. In der Linzer Tabakfabrik errichtet das Unternehmen zurzeit dasLeuchtturmprojekt "Quadrill".Verwertung der Gewerbeflächen:BODNER Gruppe: Ing. Mag.(FH) Wolfgang Richter Tel.: +43 664 80699 1800 |mailto:info@alpareal.atÜber die BODNER Gruppe Das AlpAreal in der Gemeinde Wals-Siezenheim ist einProjekt der BODNER Gruppe. Das Unternehmen - 1913 gegründet und mit Hauptsitz inKufstein, Tirol - ist heute die größte familiengeführte Baugruppe inWestösterreich und Spezialistin für alle Teilbereiche des Bauwesens mit dervollen Fertigungstiefe. Mehr als 3.750 MitarbeiterInnen sind in den mehr als 40Unternehmen der Gruppe in Österreich, Deutschland und der Schweiz tätig. ImBereich BODNER Immobilien entwickelt und betreibt die BODNER Gruppe werthaltigeImmobilienprojekte in Bestlagen: Zum Portfolio gehören neben dem AlpAreal unteranderem folgende Immobilien: Quadrill (Linz), Perron (Salzburg), Kultur QuartierKufstein (Kufstein), Kufstein Galerien (Kufstein), Orbis Office (Innsbruck) oderAtrium Amras (Innsbruck).Projektwebsite AlpAreal Salzburg Wals (https://alp-areal.at/)Pressekontakt:BODNER GruppeSandra BodnerLeiterin Kommunikation+43 5 06999 1050mailto:sandra.bodner@bodner-bau.atWEISS PR & MEDIA e.U.Michael WeißGeschäftsführung+43 664 750 38083mailto:michael.weiss@weiss-pr.athttp://www.weiss-pr.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160391/5234349OTS: WEISS PR & MEDIA e.U.