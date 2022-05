Elektro-Fahrzeuge und Brandschutz in Unternehmen Experte klärt auf über Risiken und Brandschutz-Maßnahmen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Immer mehr Unternehmen setzen darauf, ihre Firmen-Flotten um

Elektro-Fahrzeuge zu ergänzen. Mittel- bis langfristig planen viele von ihnen

sogar eine komplette Umrüstung. Dies ist nicht nur aus Gründen des

Umweltschutzes sinnvoll - der Staat lockt auch mit diversen Steuervorteilen für

Halter von E-Autos.



Skeptiker warnen jedoch vor den zusätzlichen Gefahren, die von den verbauten

Lithium-Ionen-Akkus ausgehen. So hört man gelegentlich, diese können bei

falscher Handhabung in Flammen aufgehen und seien danach nur schwer zu löschen.

In folgendem Gastbeitrag verrät der Sicherheits-Experte Donato Muro, welches

Risiko Elektro-Fahrzeuge in Wirklichkeit darstellen und wie Unternehmer dieses

abwenden können.