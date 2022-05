valantic steigt in Lünendonk®-Liste der Top IT-Beratungen weiter auf (FOTO)

München (ots) - Der Digitalisierungs-, Consulting- und Software-Spezialist

valantic ( http://www.valantic.com ) ist in der Lünendonk®-Liste der Top

IT-Beratungen weiter nach oben geklettert. Dank des starken organischen wie

anorganischen Wachstums durch den Anschluss von sechs neuen Gesellschaften im

Jahr 2021 konnte sich valantic gegenüber dem Vorjahr um fünf Plätze auf Platz 20

steigern.



IT-Beratungen wachsen trotz Pandemie und den damit einhergehenden Belastungen

der Wirtschaft so stark wie noch nie. Das geht aus der aktuellen

Lünendonk®-Studie hervor. Dabei profitieren im Vergleich zum Jahr 2020 besonders

das IT-Beratungsumfeld sowie die Erbringung von Services in der Entwicklung und

Implementierung von Individualsoftware, wie die Analysten des Beratungs- und

Marktforschungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder bekanntgeben. Das erhobene

Branchenranking gilt seit Jahren als der Maßstab für den IT-Beratungsmarkt und

nimmt jährlich die Top-Player im IT-Beratungsumfeld unter die Lupe.