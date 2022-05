Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg / Essen / Leipzig (ots) - Die Pläne für eine umfassende grüneEnergiewende gehören zu den ehrgeizigsten Vorhaben der aktuellenBundesregierung. An der für diesen Zweck ins Leben gerufenen und vom BMWKgeförderten H2Global-Stiftung beteiligen sich immer mehr Unternehmen. NebenBranchenriesen wie Siemens, Thyssenkrupp oder Deutsche Bank leistet nun auch dieauf erneuerbare Energien spezialisierte ABO Wind als neues Stiftungsmitgliedeinen wichtigen Beitrag zu den Klimaschutzzielen.Der auf erneuerbare Energien spezialisierte Projektentwickler ABO Wind folgteiner steigenden Anzahl von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Sektoren undwird Stiftungsmitglied bei H2Global. Die vom Bundesministerium für Wirtschaftund Klimaschutz (BMWK) mit knapp einer Milliarde Euro geförderte Initiative sollden Markthochlauf von grünem Wasserstoff fördern - und ist längst nicht mehr nuraus Klimaschutzgesichtspunkten von Bedeutung. Grüner Wasserstoff soll einBaustein auf dem Weg in die geopolitische Unabhängigkeit von fossilenEnergieträgern aus Russland werden. H2Global-Vorstand Markus Exenberger zumjüngsten Zuwachs: "Seit mehr als 25 Jahren trägt ABO Wind in mittlerweile 16Ländern auf vier Kontinenten zum Ausbau erneuerbarer Energien bei. Mit einerExpertise und Leidenschaft, die sich für den Klimaschutz im Allgemeinen und fürdie H2Global im Besonderen als unschätzbare Bereicherung erweisen."Die Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft spielt eine entscheidende Rolle,wenn es darum geht, die international vereinbarten Klimaziele zu erfüllen. Dasist aber längst nicht mehr der einzige Grund, den Ausbau erneuerbarer Energienmassiv voranzutreiben. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine zielt diekoordinierte Europapolitik auch darauf ab, sich so schnell wie möglich aus derAbhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland zu lösen. ErneuerbarenEnergien und grünem Wasserstoff kommen dabei eine Schlüsselrolle zu.Erneuerbare Energien decken in Deutschland bereits mehr als 40 Prozent desStrombedarfs. Die Bundesregierung will den Ausbau von Wind- und Solarkraft nundeutlich forcieren. Bis 2030 sollen die Erneuerbaren dann 80 Prozent des Bedarfsdecken. Mit wachsendem Anteil der fluktuierenden Stromproduktion gelangen anwind- und sonnenreichen die Netze häufiger an Kapazitätsgrenzen. Dann braucht esgrünen Wasserstoff als Speicher, damit Erneuerbare-Energie-Anlagenkontinuierlich produzieren und der grüne Strom effizient genutzt werden kann."Um die industrielle Produktion gänzlich zu dekarbonisieren, benötigtDeutschland zusätzlich grünen Wasserstoff aus anderen Ländern", betont ABOWind-Vorstand Dr. Karsten Schlageter. Neben dem beschleunigten Ausbau der Wind-