JEFFERIES stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Thiel

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 201

Kursziel alt: 201

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke vor der Entscheidung der Gematik über den Zeitplan der Einführung des E-Rezeptes auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die Entscheider träfen sich an diesem Montag, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Abend dürften dann in den Medien erste Spekulationen und Durchstechereien auftauchen. Anleger sollten allerdings bis zur offiziellen Äußerung der Verantwortlichen warten, da es rund um das Thema in der Vergangenheit auch immer wieder falsche Mutmaßungen in der Presse gegeben habe. Insgesamt dürften die Aktienkurse von Online-Apotheken vorerst volatil sein./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 05:00 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 05:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.