Frankfurt am Main (ots) -



- Zahl der Existenzgründungen steigt um 13 % auf 607.000

- Frauenanteil steigt auf 42 %

- Digitale und internetbasierte Gründungen mit 31 % und 41 % auf Rekordhoch



Die Gründungstätigkeit in Deutschland ist nach dem Corona-Knick wieder auf das

Vorkrisenniveau gestiegen. Gestützt von aus dem Jahr 2020 verschobenen

Gründungen stieg die Zahl der Menschen, die sich 2021 selbständig gemacht haben,

auf 607.000. Das sind 70.000 bzw. 13 % mehr als 2020, wie der neue

KfW-Gründungsmonitor zeigt. Auch strukturell hat sich das Gründungsgeschehen

verändert: Es wurden mehr Chancengründungen realisiert, der Anteil Jüngerer ist

gestiegen und es haben sich mehr Frauen selbständig gemacht als im Vorjahr.





Die Zahl der Gründerinnen, die sich drei Jahre lang kaum veränderte, ist dabeiim vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark gestiegen. So setzten 2021257.000 Frauen eine Existenzgründung um (+52.000 / +25 %). Die Zahl der Gründerlegte auf 350.000 zu (+18.000 / +5 %). Der Gründerinnenanteil hat sich somit auf42% erhöht (2020: 38 %). Insbesondere jüngere Frauen trugen dazu bei. Der Anteilder unter 30-jährigen Frauen unter den Existenzgründerinnen ist imJahresvergleich von 28 auf 37 % gestiegen. Auch bei den Männern liegt der Anteilunter 30-jähriger Gründer zuletzt bei 37 % - wobei hier der Anstieg nicht ganzso stark ist wie bei den Frauen (2020: 34 %).Wie bereits im ersten Corona-Jahr ist auch 2021 der Anteil von Gründungen zurWahrnehmung einer Geschäftsgelegenheit gestiegen. Es haben also in höherem MaßePersonen gegründet, die eine besonders starkes Vertrauen in ihre Gründunghatten. Volkswirtschaftlich ist das eine gute Nachricht, weil dieseChancengründungen im Durchschnitt bestandsfester und beschäftigungsintensiversind. Ihr Anteil erhöhte sich von 80 % erneut leicht auf nun 82 %, die Zahl derChancengründungen legte um 70.000 auf 498.000 zu. Gründungen aus Mangel anbesseren Erwerbsalternativen bleiben mit 91.000 (15 %) im Tief.Die Corona-Pandemie hat die Schwächen traditioneller, "analoger"Geschäftsmodelle schonungslos offengelegt. Gründerinnen und Gründer haben daraufoffensichtlich reagiert: 2021 waren deutlich mehr Gründungen digital undinternetbasiert und erreichten mit Anteilen von 31 % und 41 % am gesamtenGründungsgeschehen ihre bisherigen Höchstwerte.Weitere zentrale Ergebnisse des KfW-Gründungsmonitors sind:- Die Gründungstätigkeit hat sowohl im Vollerwerb (+35.000 bzw. 18 % auf236.000) als auch im Nebenerwerb (+35.000 bzw. 10 % auf 371.000) zugelegt.- Die meisten Existenzgründungen sind Neugründungen, sprich die Unternehmen gab