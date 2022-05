Campari setzt neue Standards für offizielle Partnerschaft mit dem 75. Festival de Cannes

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Das erste Jahr, in dem Campari offizieller

Partner des Festival de Cannes war, brachte eine Reihe von außergewöhnlichen

Veranstaltungen, die die großen Geschichten des Kinos zum Leben erweckten



In seinem ersten Jahr als offizieller Partner des Festival de Cannes

(https://www.festival-cannes.com/en/) hat der berühmte italienische rote

Aperitivo, Campari, (http://www.campari.com/) die Grenzen der Kreativität aufs

neue gepusht. Campari brachte seine Red Passion zur 75. Ausgabe des

weltberühmten Filmfestivals mit einer Reihe von Veranstaltungen, die das

bestehende Erbe von Campari in der Welt des Kinos fortsetzten.





Während des gesamten Festivals war die Campari Lounge ein zentraler Ort fürMedieninterviews, Auftritte von Talenten und Branchenveranstaltungen imprestigeträchtigen Palais des Festivals, einem ikonischen Veranstaltungsort mitBlick auf den Roten Teppich. Die Gäste waren eingeladen, Campari in denberühmtesten und meistverkauften Cocktails der Welt zu entdecken und zuprobieren, wie z. B. den klassischen Negroni(https://www.campari.com/our-cocktails/negroni/) und den modernen Campari Spritz(https://www.campari.com/our-cocktails/campari-spritz/) , sowie eineneinzigartigen Cocktail, der exklusiv beim Festival de Cannes serviert wird: RedCarpet - Cannes Edition. Der Cocktail erinnert an die lebhafte mediterraneAtmosphäre des Roten Teppichs des Festival de Cannes, während die zeitloseVielseitigkeit des Campari mit seinem bitteren Geschmack und seinereinzigartigen roten Farbe das Profil abrundet. Jeder Cocktail wurde meisterhaftzubereitet und serviert von Camparino (https://www.camparino.com/en) inGalleria. Das Camparino ist die legendäre Bar, die 1915 von Davide Campari inder Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II eröffnet wurde.Campari war Gastgeber von Breaking Through The Lens , einer Organisation, dieweibliche und nicht-binäre Regisseure mit Geldgebern zusammenbringt, und stelltean diesem Nachmittag die Finalisten-Projekte der Organisation vor, die später inder Branche präsentiert werden. Außerdem moderierte Scott Feinberg eineLive-Aufnahme des Awards Chatter-Podcasts mit Léa Seydoux , der gemeinsam vonThe Hollywood Reporter und SAG-AFTRA präsentiert wurde. Der Hollywood Reporterund Women in Film and Television International veranstalteten in der Campari-Bareine Cocktail- und Networking-Veranstaltung für Filmschaffende. Campariveranstaltete Medieninterviews für den Wettbewerbsfilm Le Otto Montagne und eineReihe von Videoinhalten mit A-List-Filmbesetzungen von Filmen, die beim Festivalde Cannes Premiere haben. Zusätzlich zu den Medienaktivitäten empfing Campari