Verkauf über Ländergrenzen hinweg Internationales Start-up Frisbo bietet deutschen Onlinehändlern gesamteuropäische digitale Fulfillment-Lösung (FOTO)

Berlin (ots) - Nach dem erfolgreichen Eintritt in den deutschen Markt im vierten

Quartal 2021, folgten für Europas größtes Fulfillment-Netzwerk Frisbo weitere

Expansionen nach Großbritannien, Spanien, Italien und Österreich im ersten

Quartal 2022. Als nächstes Ziel strebt Frisbo die Erweiterung in die

Beneluxstaaten, nach Estland, Litauen sowie Finnland an und möchte zum

Jahresende in ganz Europa präsent sein.



Das Unternehmen bietet deutschen Onlinehändlern die Lagerung, Rechnungsstellung,

Kommissionierung und Lieferung von Online-Bestellungen zu skalierbaren Kosten

innerhalb eines Tages in 24 europäische Länder und erleichtert so deren

grenzüberschreitende Expansion. Frisbo operiert mit einem Netzwerk von 25

Warenhäusern in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Spanien, Italien,

Tschechien, Polen, der Slowakei, Ungarn, der Republik Moldau, Rumänien,

Bulgarien sowie Chile.