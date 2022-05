Zukunftswerkstatt Tiefkühlwirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität / Brancheninitiative des dti für eine klimaneutrale Zukunft

Berlin (ots) - Die Tiefkühlbranche setzt ein Zeichen für den Klimaschutz. Bis

2045 will Deutschland klimaneutral werden. Um diese politische Vorgabe zu

erreichen, sind Unternehmen und Bürger aufgerufen, ihre Anstrengungen zu

intensivieren. Das dti als Branchenverband der Tiefkühlwirtschaft hat daher auf

seiner Mitgliederversammlung den Startschuss für die "Zukunftswerkstatt:

Tiefkühlwirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität" gegeben. Mit dieser

Initiative will das dti dazu beitragen, die Branche durch eine enge Kooperation

entlang der TK-Wertschöpfungskette und im Austausch mit der Wissenschaft fit für

die Klimaneutralität zu machen.



Gemeinsam Handeln statt nur Reden - das ist das Motto für mehr Klimaschutz. Für

eine zukunftsfähige, nachhaltige Tiefkühlbranche sind echte Lösungen statt

Greenwashing gefragt. In der Zukunftswerkstatt wird das dti gemeinsam mit seinen

Mitgliedern und wissenschaftlichen Partnern methodische Ansätze für die

Klimabilanzierung, Lösungsansätze für die Reduktion von Treibhausgasemissionen

und Anforderungen für ein Klimalabel entwickeln, um die Unternehmen auf ihrem

Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen.