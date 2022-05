FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag zum US-Dollar im Aufwind geblieben. Die Gemeinschaftswährung erreichte bei 1,0770 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende April und notierte am Mittag noch bei 1,0760 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0722 (Donnerstag: 1,0697) Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn liegt der Fokus auf Inflationsdaten. In Spanien hat sich der bereits starke Preisauftrieb im Mai überraschend etwas beschleunigt. Auch hierzulande nahm die Teuerung in den viel beachteten Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen weiter zu. Daten für Deutschland werden am frühen Nachmittag erwartet.