Der Mittelstand. BVMW stärkt Auslandsaktivitäten

Berlin (ots) - Noch mehr vor Ort: Mit neuen Repräsentanzen in sieben weiterenLändern stärkt der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW sein internationalesNetzwerk - und damit seine Unterstützung für exportorientierte Mittelständler."Auslandsmärkte bieten auch für mittelständische Unternehmen attraktiveGeschäftspotenziale: Mittlerweile ist jedes zweite kleinere deutsche Unternehmenmit einem Jahresumsatz zwischen zwei und zehn Millionen Euro bereits direkt oderals Zulieferer im Export tätig. Mit steigender Tendenz", erklärt Andreas Jahn,Bundesgeschäftsleiter Politik und Außenwirtschaft beim BVMW, die Bedeutungausländischer Märkte auch für mittelständische Unternehmen. "Und selbst bei sehrkleinen Betriebsgrößen werden durchschnittlich über 20 Prozent des Umsatzes ausdem Auslandsgeschäft generiert."Der BVMW begleitet die deutschen Mittelständler bei allen Schritten derErschließung von Auslandsmärkten und verfügt dabei als einziger Verband inDeutschland über ein derart weitreichendes internationales Netzwerk. Jahn: "DieBVMW-Auslandsrepräsentanten stehen den Mitgliedern bei Fragen rund um dieGeschäftsentwicklung zur Seite und bieten mit ihren Kontakten eine Plattform zurVernetzung der Unternehmerinnen und Unternehmer mit Akteuren in Politik undWirtschaft in den jeweiligen Ländern." Mit den neuen Standorten in Frankreich,Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Lettland, Mongolei und Peru verfügt derMittelstandsverband nun über Auslandsbüros in mehr als 70 Ländern."Die vielen positiven Rückmeldungen über erfolgreiche Geschäftskontakte, dieprofessionelle Begleitung vor Ort und gut laufende Geschäfte sprechen eine klareSprache, dass wir mit unserem Auslandsnetzwerk eine verlässliche undnachgefragte Struktur aufgebaut haben, die wir im Sinne unserer Mitgliederweiter entwickeln werden", betont Reinhold von Ungern-Sternberg,BVMW-Geschäftsbereichsleiter Internationale Märkte. "Wir öffnen Türen für neueGeschäftschancen im In- wie Ausland. Das ist unser Anspruch." In den beidenJahren zuvor waren bereits neue BVMW-Auslandsbüros in Ägypten, Armenien,Belarus, Chile, Kanada, Kasachstan, Malta, Österreich, Polen, Russland,Südafrika, Ukraine und Usbekistan eröffnet worden. Die Auslandsbüros ergänzendie Arbeit der über 300 BVMW-Geschäftsstellen in Deutschland.Über den VerbandDer Mittelstand. BVMW e.V. ist mit rund 28.000 ordentlichen Mitgliedern diegrößte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigungdes deutschen Mittelstands. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt derVerband zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt900.000 Mitgliedern.