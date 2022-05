Vorsorge und Versicherung - so schützt man Fahrrad und E-Bike vor Diebstahl / Fahrraddiebstähle rückläufig, aber Schäden auf Rekordniveau / ADAC rät Vorsehen, verschließen, versichern (FOTO)

München (ots) - Laut polizeilicher Kriminalstatistik des Bundesinnenministeriums

wurden im Jahr 2021 mehr als 233.000 Fahrräder in Deutschland als gestohlen

gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Diebstähle zwar um 10

Prozent zurückgegangen. Dagegen stieg die Schadensumme, die durch

Fahrraddiebstahl insgesamt entsteht, nach einer Statistik des Gesamtverbands der

Deutschen Versicherungswirtschaft 2021 auf einen Rekordwert. Dieser liegt

geringfügig über dem des Vorjahres bei rund 110 Millionen Euro. Ganz auffällig

hat sich der Schadensdurchschnitt dabei in den vergangenen zehn Jahren von 440

auf 860 Euro fast verdoppelt. Dieser Anstieg geht einher mit der steten

Preissteigerung bei Fahrrädern und E-Bikes.



Um das mittlerweile teure Eigentum Fahrrad oder E-Bike bestmöglich abzusichern,

empfiehlt der ADAC neben einer passenden Fahrradversicherung ergänzende

Maßnahmen zum optimalen Schutz. Mit diesen fünf Tipps können Radler für ein

Höchstmaß an Sicherheit sorgen, so dass es im besten Fall gar nicht erst zum

Fahrradklau kommt: