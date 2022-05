ESSEN (dpa-AFX) - Instone Real Estate bekommt die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die deutlich gestiegenen Baukosten zu spüren. Die Ziele für 2022 nahm der Vorstand um Unternehmenschef Kruno Crepulja erst jüngst zurück. Die Aktie des Entwicklers von Wohnungen und Quartieren notiert deutlich unter dem Ausgabepreis vom Februar 2018. Was bei Instone los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht:

DAS IST LOS BEI INSTONE: