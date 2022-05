Grünen-Fraktionschefin verteidigt Einigung zu Sondervermögen

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat die Einigung der Koalition mit der Union zum Bundeswehr-Sondervermögen als notwendigen Kompromiss verteidigt. "Angesichts der schwierigen sicherheitspolitischen Situation, in der wir uns gerade in Europa befinden, wäre ein Scheitern keine Option gewesen", sagte Dröge am Montag in Berlin.

Die Union und die Koalition hatten sich am späten Sonntagabend nach wochenlangem Ringen auf die gesetzlichen Grundlagen für das geplante Sondervermögen geeinigt. Damit gibt es im Grundsatz grünes Licht für Waffenbestellungen bei der Rüstungsindustrie in großem Stil.