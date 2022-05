Düsseldorf (ots) - Während im letzten Quartal 2021 insgesamt 140.000 offene

Stellen nicht besetzt werden konnten, verschärft sich die Lage auf dem auf

Ingenieur*innen Arbeitsmarkt im ersten Quartal 2022 dramatisch.



In den Ingenieur- und Informatikerberufen konnten 151.300 offene Stellen nicht

besetzt werden. Der zuletzt ermittelte Rekordwert an offenen Stellen wird laut

aktuellem VDI-/IW-Ingenieurmonitor (https://www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikat

ionen/details/ingenieurmonitor-2022i) erneut deutlich überschritten.





"Der Fachkräftemangel wird damit zum Bremsklotz. Vorhaben wie die beschleunigteEnergiewende drohen zu scheitern", so Ralph Appel, Direktor des VDI auf derHannover Messe 2022."Angesichts der Forderungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dassdie Energiewende dreimal so schnell von statten gehen soll, bekommt dieEntwicklung eine ganz spezielle Dramatik. Wir stehen nämlich vor einemEnergiewende-Dilemma - ausgelöst durch den Fachkräftemangel", ergänzte Appel.Laut Prof. Dr. Axel Plünnecke vom IW Köln kann die steigende Nachfrage anFachkräften durch Klima- und Energiewende nicht gedeckt werden. "So erwarten fürdie kommenden fünf Jahre 32 Prozent aller Unternehmen und sogar 63 Prozent allerUnternehmen ab 250 Beschäftigten einen steigenden Bedarf an IT-Experten speziellzur Entwicklung klimafreundlicher Technologien und Produkte." Der Ausblick seitrübe, da die Anzahl der Studienanfänger*innen in den Ingenieurwissenschaftenund Informatik in den letzten fünf Jahren um rund 15 Prozent gesunken ist."Daher ist in den kommenden Jahren weiterhin mit sinkenden Zahlen anAbsolvent*innen zu rechnen", sagte Plünnecke auf der Hannover Messe.Wie sehr diese steigende Nachfrage das Recruiting von MINT-Fachkräftenbeeinflusst, erläutert Peggy Denner, Personalleitung People & Culture bei SPIEEfficient Facilities GmbH: "Wir leben in einer Zeit, in der Technikberufe sogefragt sind wie nie. Wir als SPIE wollen Menschen für uns begeistern, die ihreLeidenschaft für komplexe Technik und Klimaschutz vereinen möchten. DennGebäude, Anlagen und Infrastrukturen werden zunehmend effizienter undintelligenter. Dahinter stehen oft eine komplexe Technik sowie innovative unddigitale Lösungen. Hierfür qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufinden, ist eine echte Herausforderung. Daher wird es für uns im Recruiting nochwichtiger, auch mal andere Wege zu gehen, in den direkten Dialog zu treten,Kontakte aufzubauen, zu pflegen und die Kontakte unserer Mitarbeitenden zu